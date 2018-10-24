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Fenerbahçe, Anderlecht maçı için Belçika'da

Fenerbahçe kafilesi, Anderlecht ile oynanacak Avrupa Ligi maçı için Belçika'ya gitti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Anderlecht maçı için Belçika'da
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24 Ekim 2018 18:39
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Belçika'ya geldi.

Belçika'nın başkentindeki Brüksel Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, konaklayacakları otele geçmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Anderlecht ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, yarın TSİ 19.55'de başlayacak.

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