Fenerbahçe Anderlecht maçı geniş özeti izle

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe ile Belçika'nın Anderlecht takımı arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



İlk dakika içinde soldan kaptığı topla son çizgiye inen Valbuena'nın ortasında Slimani, penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Didillon'da kaldı.



10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gerkens'in uygun durumda vuruşunda, savunmada Skrtel meşin yuvarlağa kayarak müdahale etti. Atağın devamında kaleci Harun Tekin yatarak topu kontrol etti.



Aynı dakikada sağ tarafta buluştuğu topla ceza yayına doğru hareketlenen Ayew'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



15. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Valbuena'nın ortasında altıpas üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



18. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Şener Özbayraklı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.



19. dakikada Frey ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, kaleci Didillon ile karşı karşıya kaldı. Hasan Ali Kaldırım'ın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



43. dakikada Trebel'in ceza yayının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.



İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.





UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Anderlecht, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi., Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Anderlecht'i 2-0 mağlup etti ve gruptan çıkma adına çok önemli bir galibiyet aldı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 71. dakikadave 74. dakikada'den geldi. Anderlecht'te Zakaria Bakkali, 79. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 7 yaparken 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 1 puanda kalan Belçika temsilcisi Anderlecht'in ise gruptan çıkma şansı kalmadı.Gruptaki 5. maçta Fenerbahçe, 29 Kasım'da sahasında grup lideri Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Anderlecht ise Trnava'yı ağırlayacak.Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda üst üste pozisyonlara girse de golle tanışamadı. 14. dakikada Valbuena, sağ kanattan savunma arkasına topsuz koşu yaptı. Şener'in pasında son çizgide topla buluşup bekletmeden ortasını yaptı, Slimani'nin kafası üstten auta gitti. 18. dakikada ise Frey'in ara pasında sol kanattan içeri sokulan Hasan Ali'nin uzak direğe doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.İlk yarının son dakikalarında ise Anderlecht gole çok yaklaştı. 43. dakikada Trebel'in kullandığı frikik üst direğe çarpıp auta gitti ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.İstekli oyununu golle süsleyemeyen Slimani, 57. dakikada gole çok yaklaştı. Slimani, orta sahadan driplingle hızla geçti ve ceza sahasında bir çalım daha atmak istedi, ama savunma ayak koyup tehlikeyi önledi.Fenerbahçe, aradığı golü ise 71. dakikada Valbuena ile buldu. Mathieu Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya Andre Ayew kafa vuruşu yapmak istedi ama dokunamadı ve top doğrudan Anderlecht ağlarıyla buluştu. Fenerbahçe, Valbuena'nın attığı golle 1-0 öne geçti.Fenerbahçe, ilk golden 3 dakika sonra bu kez 2. kez gol sevinci yaşadı. İlk golü atan Mathieu Valbuena, ön alanda yaptığı baskıyla önce topu kazandı, ardından Frey'e verdiği pasla İsviçreli oyuncunun boş kaleye gol atmasını sağladı. Bu golün ardından tüm takım Valbuena'nın yanına gitti.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'le oynadıkları maçta takımını, son yaptıkları karşılaşmanın ilk 11'inden iki değişiklikle sahaya sürdü.Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde oynattığı Yassine Benzia'nın yerine İslam Slimani'yi, Mauricio Isla'nın yerine ise Şener Özbayraklı'yı görevlendirdi.Kalede Harun Tekin'in bulunduğu Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde Jailson ile Eljif Elmas oynarken, kanatlarda Andre Ayew ile Mathieu Valbeuna yer aldı. Sahaya çift santrforla çıkan Fenerbahçe'nin ileri ikilisi ise Michael Frey ile Slimani oldu.Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden genç taraftar Koray Şener'i unutmadı.Maç öncesi Okul Açık Tribünü'nde Şener için bir koreografi yapıldı. Tribünde, siyah kartonlar açıldı ve Koray Şener'in, iki tarafında sarı-lacivert kanat olan büyük boyutlu fotoğrafı, makaralı sistemle yukarı çekildi. Fotoğrafın altında da "Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın" yazılı pankart yer aldı.Taraftarların büyük çoğunluğu siyah renkli kıyafetlerle tribünlere geldi.Öte yandan, Koray Şener'in vefatı nedeniyle maç öncesi statta müzik yayını yapılmadı. Taraftarlar da maçtan önce sadece Koray Şener lehine tezahüratlar yaptı ve hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.Sarı-lacivertli takımda, maç kadrosunda olmayan isimlerin fazlalığı dikkati çekti.Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Topal ve Oğuz Kağan Güçtekin, Anderlecht maçını kaçırdı. Sakatlığı süren ve UEFA listesinde olmayan Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici de kadroda yer almadı. İdari kararla kadroya alınmayan Yassine Benzia, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Carlos Kameni ile Ozan Tufan, UEFA kadrosunda olmayan Roberto Soldado, Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer de bu maçta listede yer bulamadı.Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk da kadroda yer almadıFenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Erten Ersu, Isla, İsmail Köybaşı, Mahsun Çapkan, Diego Reyes, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli şans bekledi.Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Mahsun Çapkan, ilk kez A takım seviyesinde bir maçta kadroda bulundu.Sarı-lacivertlilerin sezon başında profesyonel sözleşme imzaladığı Mahsun, yedekler arasında yer aldı.Fenerbahçe Kulübü, Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı'nı Ülker Stadı'nda misafir etti.Karşılaşmadan önce kupayla tribünleri dolaşan ay-yıldızlı ekip, taraftarlardan büyük bir alkış aldı. Taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor." diye tempo tuttu.Maçın başlamasına kısa bir süre kala da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ampute Milli Futbol Takımı'na bir plaket takdim etti.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, kadroda yer almayan Benzia hakkındaki kararı kendisinin verdiğini söyledi.Maçtan önce yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Koeman, "Prensip olarak Benzia kararı bugünlük bir karar. Lig maçında bizimle olacak gibi görünüyor. Bu karar yönetim tarafından değil, benim tarafımdan alındı." ifadelerini kullandı.