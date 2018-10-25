Fenerbahçe Anderlecht CANLI İZLE şifresiz, FB maçı canlı izle

Galibiyetine en çok oynananlar;



✓Anderlecht - Fenerbahçe

Genk - Beşiktaş✓

✓AC Milan - Betis

Sporting - Arsenal✓

✓Zenit - Bordeaux

Zürich - Leverkusen✓

✓Leipzig - Celtic

✓PAOK - Mol Vidi



Ne düşünüyorsunuz?

Hemen oynamak➤https://t.co/hV1UWteY7M pic.twitter.com/vqzdGtFF7G



— Sporx (@sporx) October 25, 2018

Matchday! ⚽️ Vanavond om 18u55 nemen we het op tegen het Fenerbahçe van coach Philip Cocu. Ce soir à 18h55, nous affrontons le Fenerbahçe du coach Philip Cocu. #RSCA #UEL #ANDFEN #COYM pic.twitter.com/NfK2EFbeTu



— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 25, 2018

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Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.



13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.



Tarihçe

2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.

2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.

2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.

2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.

2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.

2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.

2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.

2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.

2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.

2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.

2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.

2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.

Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.



Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar

beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.

beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.

beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 1

Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 1

Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.



Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.



beIN SPORTS 2

Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 2

Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 3

Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 3

Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 4

Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.



FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 57. MAÇINDA



Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.



FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK BAŞARISI YARI FİNAL



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı. O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.



FENERBAHÇE, SON UEFA AVRUPA LİGİ GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.



ANDRE AYEW, MUTLAKA OYNAMAK İSTİYOR



Hafif ağrıları bulunan Ganalı futbolcu, Cocu'yla yaptığı görüşmede Anderlecht maçında mutlaka sahada olmak istediğini söyledi. Sağlık kurulunun da Ayew'le ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun bugün görev yapması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler'de ameliyat olan Mehmet Topal görev yapamayacak. Mehmet Ekici, Sivas karşısında sakatlandı ancak Roberto Soldado gibi onun da ismi UEFA listesinde bulunmuyor.



Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı. O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.Hafif ağrıları bulunan Ganalı futbolcu, Cocu'yla yaptığı görüşmede Anderlecht maçında mutlaka sahada olmak istediğini söyledi. Sağlık kurulunun da Ayew'le ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun bugün görev yapması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler'de ameliyat olan Mehmet Topal görev yapamayacak. Mehmet Ekici, Sivas karşısında sakatlandı ancak Roberto Soldado gibi onun da ismi UEFA listesinde bulunmuyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. maç gününde Anderlecht ile zorlu bir deplasman maçına çıkıyor. Anderlecht - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri ve bilgiler haberimizde...DidillonLawrenceBornauwSannehNajarGerkensKumsTrebelBakkaliDiamataAmuzuHarunIslaSkrtelNeustadterHasan AliJailsonReyesAyewBenziaEljifSlimaniFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek. Anderlecht - Fenerbahçe maçınıanlı olarak yayınlayacak.UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 225. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı. Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Hollandalı teknik adam, takımdaki gol sıkıntısına çözüm bulmak için Ayew, Slimani ve Frey ile özel bir görüşme yaptı. Cocu'nun 3 golcüye, "Daha fazla sorumluluk alın. Size güvenim sonsuz" dedi.Takımına da hücum emri veren Phillip Cocu, Anderlecht maçında oyuncularının hucüm hattında daha fazla sorumluluk almasını istedi. F.Bahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 gol bulabildi.Fenerbahçe, resmi maçlarda son gollerini Spartak Trnava maçında kaydetti. 4 Ekim'de Trnava'yı 2-0 mağlup eden Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı Rize, Başakşehir ve Sivas maçlarında gol atamadı..Anderlecht Kulübü ve Belçikalı yetkililer, futbol camiasında eşine rastlanmayan bir ayrımcılık uygulamasını hayata geçirdi. 29 Ağustos 2007 yılında oynanan maçta stada çok sayıda Türk taraftarın girmesi ve F.Bahçe'nin maçı 2-0 kazanması nedeniyle büyük panik yaşayan Belçikalılar, şeytana taş çıkartacak uygulamalarla Fenerbahçe taraftarını engellemeye çalıştı. Bu şekilde Anderlecht'in saha avantajını korumaya çalışan Belçika makamları da 'Güvenlik' bahanesiyle yapılanlara seyirci kalmayı tercih etti. Bu uygulama nedeniyle statta sadece bin 250 F.Bahçeli ve 11 bin Belçikalı taraftarın olması bekleniyor. 22 bin 500 kişilik Constant Vanden Stock Stadyumu'nun büyük bölümü ise boş kalacak. Anderlecht Kulübü ile Belçika güvenlik makamlarının 3 aşamalı, 'Engelleme planları' ise şöyle:F.Bahçe'ye ayrılan bin 250 bilet, Sarı-Lacivertli kulübe gönderildi ve Anderlecht Kulübü de elektronik ortamda bilet satışı yapmadı. Bu biletler Avrupa'daki ve Türkiye'deki FB'lilere paylaştırıldı. F.Bahçe taraftarı ile rakip taraftar arasında tampon bölge oluşturulmasına karar verildi.Belçika'daki Türk taraftarların stada kendi arabalarıyla değil, toplu taşıma araçlarıyla gelmesi şartı koşuldu. Anderlecht ilk kez bir Avrupa maçında bu uygulamayı F.Bahçeliler'e yaptı. Belçika Ligi kurulduğundan beri ülkede böyle bir uygulamanın olmadığı belirtildi.Belçika'daki Türklerin bilet almasını engellemek için ayrıca 3 aşamalı bir kimlik tespit uygulaması da yürürlüğe koyuldu. Biletler gişelerden satışa çıktı. 1 kişi en fazla 1 bilet satın alabiliyor. Üstelik bu bileti alacak kişinin Belçikalı olduğunu ve son 3 sezonda Anderlecht maçına gittiğini ispatlama şartı getirildi. Maç günü de (bugün) bilet satışının yapılmaması kararlaştırıldı.Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı. Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik isim bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadrosunda yer almıyor.