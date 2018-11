Fenerbahçe Anderlecht bedava izle, Fenerbahçe Anderlecht CANLI İZLE

Jullie verkozen de 2-0 tegen Fenerbahçe van Bakkali tot 'Huawei Goal of the Month' van oktober. Op naar meer, Zakaria? 😉



Vous avez élu le 2ème but de Bakkali contre Fenerbahçe 'Huawei Goal of the Month' pour octobre. On remet ça ce soir, Zakaria? 😉



⚽️ #RSCA #UEL #COYM pic.twitter.com/hzZ2ZP7GCC



— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 8, 2018

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. maçında Anderlecht ile sahasında karşılaşıyor.İşte Fenerbahçe Anderlecht maçından son dakika gelişmeleri...FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, SlimaniANDERLECHT'İN 11'İ: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, BakkaliFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için tepki gösteren Yassine Benzia, idari kararla Fenerbahçe'nin Anderlecht maçının kadrosunda ve idmanda yer almadı. Benzia, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B*ktan bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.Fenerbahçe'de Islam Slimani harekete geçti! Cezayirli futbolcu sezon başında büyük umutlarla transfer edildi. Geldiğinde, bu sezon Fenerbahçe'nin 1 numaralı forveti olacağından kimsenin şüphesi yoktu. Ancak Slimani, gösterdiği etkisiz performansın ardından bu konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Michael Frey ve Roberto Soldado'nun her geçen hafta formlarını yükseltmesi, forvet rekabetini kızıştırdı. 11'deki yerinin garanti olmadığını anlayan Slimani'yi hırs bastı. Cezası nedeniyle Galatasaray maçında görev yapamayan Cezayirli golcü, dünkü antrenmanda yıldızlaştı.UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Erwin Koeman, hücum ağırlıklı bir 11 çıkarttı. Cocu'nun ardından takımı çalıştıran Koeman, Anderlecht maçında Andre Ayew, Michael Frey, Mathieu Valbuena ve Islam Slimani'yi aynı anda ilk 11'de oynattı. Hollandalı çalıştırıcı, orta saha ikilisi olarak ise Eljif Elmas ve Jailson'a görev verdi.Fenerbahçe yönetimi, takımı geçici olarak emanet ettiği Erwin Koeman'la sürekli fikir alışverişinde bulunuyor. İkili görüşmelerde, şimdiye kadar neyin yanlış ya da eksik yapıldığı, bundan sonra ne gibi adımlar atılabileceği konuları üzerinde karşılıklı görüşler paylaşılıyor. Alınacak sonuçlara göre en azından devre arasına kadar kendisiyle devam edilmesi gündemde olan Koeman'ın, yönetime takım hakkında detaylı bir rapor sunduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un teknik bilgisine çok inandığı tecrübeli çalıştırıcının, raporunda altını çizdiği, "Her şeye rağmen yarışın içine girebiliriz" sözleri gelecek adına umut verdi. Puan cetvelindeki konumlarının aksine iyi bir kadroya sahip olduklarını raporunda aktaran Hollandalı çalıştırıcının, "Bu takım toparlanıp lige ağırlığını koyacaktır, bundan eminim. Sadece birkaç maç üst üste kazanmaya ve belki de biraz şansa ihtiyacımız var. Galibiyet serisi özgüvenimiz yükseklere çekecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi. Derbide oynattığı futbol umut veren Koeman'ın kaderi, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarındaki sonuçlara bağlı. Anderlecht maçının hazırlıklarına ara vermeyen Kanarya, dünkü idmanda hücum ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Erwin Koeman, dar alanda gerçekleştirilen ofansif organizasyonlarda futbolcularını sık sık uyardı.Çift kale maçlarda maçın taktiği denendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına verdiği özel röportajında ilginç açıklamalarda bulundu. Erwin Koeman, Phillip Cocu'nun görevden ayrılma sürecini anlatırken, Fenerbahçe'den gelen teklifi nasıl kabul ettiğini de açıkladı. Erwin Koeman, Phillip Cocu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra Fenerbahçe'de devam etme kararı aldığını ''Ankaragücü maçından sonra ben ve teknik heyetteki diğer isimler soyunma odasından çıktık. Daha sonra Phillip Cocu'nun gönderildiği haberi geldi. O zaman ne mi düşündüm? Dürüst olmam gerekirse, sıranın bize geleceğini düşünmüştüm. Daha sonra Phillip ile görüştüm. Bana 'Sadece git ve bu işi yap' dedi'' sözleriyle dile getirdi. Fenerbahçe'de yaşanan ayrılık sürecinin de bu işin bir parçası olduğunu söyleyen Koeman ''Bu görevi onunla sürdürmek isterdim ama fazla da söylenecek bir şey yok. Görevden alınmak elbette güzel değil ama işin bir parçası. Daha önce Cruyff, Michels, Beenhakker, De Mos, Hiddink, kardeşim, birçok isim aynı şeyi yaşadı'' şeklinde konuştu. Koeman, Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından yaşadıklarını da anlatırken ''Daha önce birinci antrenör olarak Feyenoord ve Utrecht'te deneyimlerim oldu. Bugüne kadar kimse benimle fotoğraf çekilmek istemezdi ama şimdi Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak geçtikten sonra, günde 12 kez iPhone ekranına bakmak zorunda kalıyorum'' ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa'da 226. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.Ali Koç, göreve geldikten sonra yaptığı her açıklamada, sponsorluklara büyük önem verdiklerini söyledi. Ancak bunun yanında sosyal sorumluluk projelerinde de daha aktif olacaklarının altını çizdi. Sarı- Lacivertliler bu yöndeki ilk büyük adımını atmaya hazırlanıyor. Üstelik uluslararası bir projeye destek olarak... Formanın göğüs sponsorluğunu 35 milyon 500 bin TL karşılığında AVIS'e veren Fenerbahçe, kol reklamında ise ücretsiz bir şekilde 'HeForShe' kampanyasına yer verecek. Sarı-Lacivertliler, bunu yapan ilk kulüp olacak.Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak. Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 58. maçına çıkacak. Bu kulvarda daha önce 57 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 78 gol bırakırken, kalesinde 55 gol gördü.Fenerbahçe'de bu sezon düzenli olarak forma giyen Eljif Elmas yükselen performansıyla değerini arttırdı. Sarı lacivertli takımın Makedon genç yıldızı, forma ve kalitesi ile Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözlemcilerinin takibi altında yer alıyor. Sezon başında piyasa değeri 500 bin olan Elmas'ın değeri, transfermarkt'a göre 3 ayda 5 kat artarak 2,5 milyon euroya çıktı. 2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç yıldızın Fenerbahçe'nin geleceğinde önemli bir yer tutması bekleniyor.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıktı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı. O dönem Fransa'dan Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.