Fenerbahçe, Amrabat'ı İstanbul'a getiriyor

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe artık sona yakın...
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Fiorentina ile anlaşmaya vardı.
Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.
ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ
Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.
GEÇEN SEZON MANU'DA OYNADI
Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti.
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Fiorentina ile anlaşmaya vardı.
Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.
ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ
Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.
GEÇEN SEZON MANU'DA OYNADI
Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti.