Fenerbahçe, Amrabat'ı açıkladı

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe, Amrabat'ı açıkladı
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31 Ağustos 2024 11:43
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 11:55
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini açıkladı.

Kulüpten yakılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Faslı yıldız, cuma günü saat 16:35 sularında özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Amrabat, Alanyaspor maçını tribünden takip etti.

PERFORMANSI

Geçen sezon kiralık olarak Manchester United'da forma giyen Sofyan Amrabat, 17'si ilk 11 olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi.

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