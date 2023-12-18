Sezon başında altyapısından çıkan Arda Güler'i, İspanyol devi Real Madrid'e satarak önemli bir gelir elde eden Fenerbahçe'de devrim gibi bir karar alındı.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni Arda Güler'ler çıkarmak için altyapıyı revize etmeye karar verdi.
Birçok konuda yeniliğe imza atılacak ve en önemlisi; altyapıda uygulanacak taktik A takımın oyununa göre dizayn edilecek. Antrenman metotları da A takıma göre belirlenecek.
ARDA GÜLER, ÖNEMLİ BİR PARA KAZANDIRDI
Arda Güler, Fenerbahçe altyapısına 2019'un şubat ayında Gençlerbirliği altyapısından transfer olmuştu.
Genç futbolcu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, 2021 yılında Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı göstermişti.
A takımda da dikkat çeken bir grafik yakalayan milli yıldız, sezon başında İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu.
Arda, 30 milyon euro'yu bulan bonservisi ile Fenerbahçe'ye önemli bir miktar kazandırdı.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni Arda Güler'ler çıkarmak için altyapıyı revize etmeye karar verdi.
Birçok konuda yeniliğe imza atılacak ve en önemlisi; altyapıda uygulanacak taktik A takımın oyununa göre dizayn edilecek. Antrenman metotları da A takıma göre belirlenecek.
ARDA GÜLER, ÖNEMLİ BİR PARA KAZANDIRDI
Arda Güler, Fenerbahçe altyapısına 2019'un şubat ayında Gençlerbirliği altyapısından transfer olmuştu.
Genç futbolcu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, 2021 yılında Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı göstermişti.
A takımda da dikkat çeken bir grafik yakalayan milli yıldız, sezon başında İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu.
Arda, 30 milyon euro'yu bulan bonservisi ile Fenerbahçe'ye önemli bir miktar kazandırdı.