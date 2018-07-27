Fenerbahçe Altınordu maçı hangi kanalda şifresiz mi? Altınordu Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Altınordu-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Altınordu-Fenerbahçe maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

27 Temmuz 2018 03:22
Fenerbahçe Altınordu maçı hangi kanalda şifresiz mi? Altınordu Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Altınordu-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak hazırlık maçında Altınordu-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

ALTINORDU-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hazırlık maçında oynanacak Altınordu-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

27 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de oynanacak maç TRT 1'den canlı yayınlanmayacak.

Altınordu-Fenerbahçe maçı 27 Temmuz Cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.

ALTINORDU-FENERBAHÇE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, kadrosunu Gabriel Pires ile güçlendiriyor. Portekiz basının haberine göre Benfica, Leganes'in 24 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası Gabriel Pires ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İspanyol ekibi ile masaya oturan Benfica'nın 15 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Pires'i kadrosuna katacağı belirtildi.

2011 yılında Juventus'a transfer olan ve uzun süre Serie B'de kiralık forma giyen Pires, son iki sezondur Leganes'te forma giyiyordu. Geçen sezon İspanyol ekibiyle 35 maça çıkan Gabriel Pires, 6 gol ve 2 asist kaydetmişti. 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerinSwansea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncuyu taşıyan uçak, 19:45'te istanbul'a indi.

ALİ KOÇ'UN UÇAĞI İLE BİRLİKTE GELDİ

Swansea City'nin Ayew'e Fenerbahçe ile transfer görüşmesine izin vermesinin ardından Koç Grubu'na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı. Ali Koç'a ait TC-KMR kuyruk tescilli uçak Ayew'i Avusturya'nın Innsbruck Havalimanı'ndan aldı ve İstanbul'a gelindi.








 
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✈️
Andre Ayew, İstanbul yolunda, geliyor!

16:19 - 26 Tem 2018
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ANDRE AYEW'İN İSTATİSTİKLERİ

West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.



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