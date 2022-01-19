Fenerbahçe Altay maçı İZLE (bein sports izle linki)
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Teknik direktör Mustafa Denizli'nin 21. hafta öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, yoluna Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam ediyor.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.
Afrika Uluslar Kupası'nda olan Andre Poko ile sakatlığı devam eden Serge Aka, mücadelede forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cebrail Karayel'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
84. kez karşı karşıya
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Altay, ligde 84. kez birbirlerine rakip olacak.
Fenerbahçe ile Altay arasında ligde şimdiye dek yapılan 83 maçın 49'unu sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 137 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.
İki takım arasında ilk yarı İzmir'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenen Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerine ulaştı.
İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak dikkati çekti.
5 futbolcu ceza sınırında
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.
İstanbul'daki karşılaşmalarda Altay'ın 1 galibiyeti var
Fenerbahçe ile Altay'ın İstanbul'da oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 28, Altay 1 maçı kazanırken, 12 müsabakada eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe'nin 79 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 28 kez havalandırdı.
Altay, İstanbul'daki tek galibiyetini 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla almıştı.