Fenerbahçe, Altay için teklif bekliyor

Yabancı bir kaleci transfer etmek isteyen Fenerbahçe, milli kaleci Altay Bayındır için teklif bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Altay için teklif bekliyor
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15 Temmuz 2023 11:09
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 11:10
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı ve şimdi yabancı bir kaleci transfer etmek istiyor.

Altay Bayındır artık gözden çıkartıldı. 25 yaşındaki file bekçisi, Kızılyıldız maçındaki performansıyla yine hayal kırıklığı yarattı. Yönetim artık Milli file bekçisi için teklif bekliyor. 

MONACO VE AJAX'IN İLGİSİ VAR

Fransız ekibi Monaco ve Hollanda devi Ajax'ın Altay'a ilgisi var. Ancak her iki ekip de henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

TEMASLAR SÜRÜYOR

25 yaşındaki kalecinin menajerinin yurt dışında bazı kulüplerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Deneyimli kaleci Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 141 maça çıkarken kalesinde 160 gol gördü. Milli kaleci 42 maçta kalesini gole kapamayı başardı.  

 
 

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