Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, Manchester United'a transfer olacak olan Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı
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01 Eylül 2023 10:24
Son güncelleme 01 Eylül 2023 10:29
Fenerbahçe, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. 

İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini gün içerisinde resmen açıklayacak.

Manchester United ile anlaşmaya varan 25 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır, 4+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.



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