Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.
İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini gün içerisinde resmen açıklayacak.
Manchester United ile anlaşmaya varan 25 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır, 4+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.
Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.
İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini gün içerisinde resmen açıklayacak.
Manchester United ile anlaşmaya varan 25 yaşındaki milli kaleci Altay Bayındır, 4+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.