Fenerbahçe, Altay Bayındır için 25 milyon euro istiyor!

Türkiye'de yapılan en pahalı 14 futbolcu satışının %50'sine imza atan Fenerbahçe listeye yeni bir parça daha ekliyor; Ozan Tufan (8.5M€)⏳💥



Fenerbahçe satıyor🚀🚀🚀 pic.twitter.com/ETyah3pISz



— Sporx (@sporx) August 19, 2021

Ozan Tufan'ı Watford'a kiralayan ve bir sonraki sezon 7.5 milyon euroluk bonservis bedelini kasasına koymaya hazırlanan Fenerbahçe asıl büyük hamlesini Altay Bayındır ile yapmaya hazırlanıyor.Inter, Lyon, Tottenham ve Ajax'tan gelen teklifleri bu sezon geri çevirerek Altay Bayındır'ın takımda kalmasını sağlayan Fenerbahçe, A Milli kalecinin olası satışına gelecek sezon vize verme kararı aldı.Bu sezon başta Inter olmak üzere 10-12 milyon euro bandında teklifler alan Fenerbahçe, Altay Bayındır için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.