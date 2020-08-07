Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk için takas önerdi

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Alpaslan Öztürk için Göztepe'ye takas önerdi.

Haber; Yeni Asır
Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk için takas önerdi
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07 Ağustos 2020 13:41
Fenerbahçe'de yönetim bir yandan limit sorununu çözmek için uğraşırken, bir yandan da kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Alpaslan Öztürk'ün transferi için önümüzdeki günlerde Göztepe yönetimi ile bir araya gelecek. Koç, 27 yaşındaki futbolcu için Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Miha Zajc ve Mevlüt Erdinç gibi oyuncuların içinde olduğu bir takas paketi sunacak.

Göztepe kabul ederse, bu oyunculardan iki ya da üç tanesi Alpaslan Öztürk transferinde kullanılacak. Oldukça iyi bir sezon geçiren Göztepeli Alpaslan Öztürk için Galatasaray ve Başakşehir'in de devrede olduğu ortaya çıktı.




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