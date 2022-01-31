Fenerbahçe, Allahyar'ın transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye kiralandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Allahyar'ın transferini açıkladı!
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31 Ocak 2022 19:12
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmi olarak açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada genç oyuncunun Hull City'ye kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bilgilendirme

Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır.

Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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