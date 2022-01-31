Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmi olarak açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada genç oyuncunun Hull City'ye kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Bilgilendirme
Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır.
Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada genç oyuncunun Hull City'ye kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Bilgilendirme
Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır.
Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"