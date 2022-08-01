Fenerbahçe, Alioski'yi açıkladı

Fenerbahçe, Al Ahli'de forma giyen sol bek Ezgjan Alioski'nin transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Alioski'yi açıkladı
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01 Ağustos 2022 17:50
Fenerbahçe, sol bek bölgesini Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile güçlendirdi. Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli, Alioski'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verdi. Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Fenerbahçe, Alioski için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere bir yıl kiralık olarak imza atacak.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de 30 maçta sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leeds United takımlarında forma giydi. 

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