Fenerbahçe, Alioski için fiyat soracak

Fenerbahçe, Makedon sol beki sezon başında kiralık olarak renklerine bağlamıştı.



Alioski'nin performansından memnun olan yönetim, ara transfer döneminde bonservis fiyatını sormak için Al-Ahli ile masaya oturmayı planlıyor.



Eğer Suudi ekibi uygun bir bedel isterse, Fenerbahçe ocak ayında tecrübeli futbolcunun bonservisini alabilir.



30 yaşındaki Makedon bek, Fenerbahçe ile çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.





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