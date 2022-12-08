Fenerbahçe, Alioski için fiyat soracak

Fenerbahçe, Makedon sol beki sezon başında kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
Alioski'nin performansından memnun olan yönetim, ara transfer döneminde bonservis fiyatını sormak için Al-Ahli ile masaya oturmayı planlıyor.
Eğer Suudi ekibi uygun bir bedel isterse, Fenerbahçe ocak ayında tecrübeli futbolcunun bonservisini alabilir.
30 yaşındaki Makedon bek, Fenerbahçe ile çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Alioski'nin performansından memnun olan yönetim, ara transfer döneminde bonservis fiyatını sormak için Al-Ahli ile masaya oturmayı planlıyor.
Eğer Suudi ekibi uygun bir bedel isterse, Fenerbahçe ocak ayında tecrübeli futbolcunun bonservisini alabilir.
30 yaşındaki Makedon bek, Fenerbahçe ile çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ