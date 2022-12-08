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Fenerbahçe, Alioski için fiyat soracak

Fenerbahçe, Al Hilal'ın uygun bir bonservis bedeli istemesi durumunda Ezgjan Alioski'nin bonservisini ocak ayında alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Alioski için fiyat soracak
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08 Aralık 2022 10:38
Fenerbahçe, Makedon sol beki sezon başında kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Alioski'nin performansından memnun olan yönetim, ara transfer döneminde bonservis fiyatını sormak için Al-Ahli ile masaya oturmayı planlıyor.

Eğer Suudi ekibi uygun bir bedel isterse, Fenerbahçe ocak ayında tecrübeli futbolcunun bonservisini alabilir.

30 yaşındaki Makedon bek, Fenerbahçe ile çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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