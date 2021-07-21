Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic'i istedi

Fenerbahçe'de transfer şu anda iki bölgeye odaklanmış durumda. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi santrfor. Leipzig'in Alexander Sörloth, Lazio'nun ise Muriqi hakkında vereceği kararlar bekleniyor.



Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Santrfor transferinde önceliği Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'e veren Fenerbahçe, alternatif isimlere de yöneliyor. Sarı-lacivertliler, Fulham'ın yıldız golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiliz ekibine kiralama teklifi götüren F.Bahçe, 1 yıllık bedel için 4 milyon Euro taleple karşılaştı.



26 yaşındaki Sırp oyuncunun da 4 milyon Euro istediği belirtilirken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.



