Sarı-lacivertliler, 20 golle rakiplerinden daha iyi olsa da defansif anlamda istediği görüntüye ulaşamıyor. Son 7 maçtır kalesini kapatamayan Erol Bulut'un takımı maç başına 1.3 gol yeme ortalamasıyla şu an ilk 2'de yer alan Alanyaspor ve Galatasaray'ın gerisinde duruyor.



Fenerbahçe'de Süper Lig'deki 10 haftalık periyotta gol yollarında başarılı bir grafik çizilse de defansif anlamda istenen seviyeye ulaşılamadı. Sarı-lacivertliler 10 maçta rakip filelere 20 gol bıraktı ve maçına 2 gol atma ortalaması yakaladı.



Hatay, Galatasaray ve Konyaspor maçlarını gol atamadan geçmesine karşın Erol Bulut'un ekibi Süper Lig'in en skorer takımı oldu. Bir maçı eksik lig lideri Alanyaspor da 19 golle bu alanda 2. sırada duruyor. 2. sıradaki Galatasaray ise 10 haftada 16 gol kaydetti. Hücum anlamında belli bir çizgiye çıkan Fenerbahçe, defansif anlamda ise sınıfta kaldı. 10 haftada 13 gol yiyen sarı-lacivertliler, ilk 2'de bulunan rakipleri Alanyaspor ve Galatasaray'ın gerisinde bulunuyor.



Fenerbahçe maç başına 1.3 gol yeme oranıyla hemen hemen her maçta gol yemiş oldu. Sarı-lacivertliler yalnızca Hatay ve Galatasaray maçlarında kalesini kapatabildi.



Son 7 haftada ise her maç gol yiyen Erol Bulut'un öğrencileri, bu süreçte kalesinde 12 gol gördü. Bu 7 maçlık süreç içerisinde 2 kez yenilen Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3'le boyun eğdi. Lider Alanyaspor, 9 maçta sadece 3 gol yerken, 0.3'lük bir gol yeme ortalaması tutturdu. Muslera'sız Galatasaray'da 10 maçta 7 gol yedi ve 0.7'lik ortalamayla Fenerbahçe'den daha iyi oldu.



Tandem farkı



Süper Lig'de 10 haftalık süreçte Fenerbahçe, düzenli bir tandem kuramadı. İlk haftadan itibaren Zanka-Serdar, Zanka-Lemos, Lemos-Tisserand, Serdar-Tisserand gibi 4 farklı tandem uygulandı.



Kaleci Altay Bayındır 10 maçın tamamında yer alıp, 900 dakikayla takımının ve ligin en fazla süre alan ismi oldu. Savunmadaki uyumsuzluk genç kaleciyi de etkiledi.



Ayrıca lider Alanyaspor 9 lig maçında Caulker-Tzavellas tandemlerini uyguladı ve kaleci Marafona ile fark yarattı. Galatasaray'da da Marcao-Luyindama ikilisine sadece yıllardır takımda olan Donk katıldı. Muslera'sız Galatasaray, 10 haftada kalede 7 kez Fatih Öztürk'ü, 3 kez de Okan Kocuk'u kullandı.