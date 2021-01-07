Fenerbahçe - Alanyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor.Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak. Ayrıca koronavirüsü atlatan Caner Erkin'in yanı sıra sakatlıktan dönen Serdar Aziz'in durumları maç saatinde belli olacak.Alanyaspor'da ise tek eksik kaleci Ufuk Ceylan...AltayNazımSadıkTisserandCanerOzanGustavoThiamPelkasValenciaCisseMarafonaMoubandjeTzavellasCaulkerJuanfranSiopisCeyhun GülselamDavidsonBakasetasEfecan KaracaBareiroÖte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı.Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi.Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.Fenerbahçe, yarınki rakibi Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de 3 maçtır mağlup edemiyor.Söz konusu karşılaşmalarda Antalya ekibinin 2 galibiyeti bulunurken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.