Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk yarısı için ne dediler?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi. İşte 0-0 biten ilk yarı için yapılan yorumlar...



RIDVAN DİLMEN



Fenerbahçe 8 şut attı, Alanyaspor 0. Alanyaspor'un 49 dakika boyunca hiç etkili atağı olmadı. Fenerbahçe önde baskı ile pozisyonlar buldu. Hücum ederken yavaş oynuyor, Alanyaspor da pozisyon vermemeye çalışıyor. Fenerbahçe de bulamadı. Set oynarken, hızlı paslaşmalısınız. Vitor Pereira, Alanyaspor'dan hiç tehdit almıyor. Şampiyonluğa oynayan ve tehdit almayan takım, daha etkili hücum yapmalı. Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetme ihtimali ilk yarı görüntüsüne göre yok. Rossi ve Pelkas çok etkisizdi.



ÖNDER ÖZEN



Pelkas'ın dönüşü, bildiğimiz Pelkas değil. Tutuk görünüyor, aldığı topları da çok etkili kullandığını söyleyemeyiz. Maç eksiği çok, uzun sakatlık dönemi oldu, normal karşılayabiliriz. İlk 45 dakika tek saha oldu. Alanyaspor yarı alanında Fenerbahçe çıkmaya izin vermedi. Alanyaspor'un 1-2 cılız çıkma hedefleri oldu. Alanya takımı, Fenerbahçe'nin stoperleri topu çevirirken, kenarda Nazım ve Ferdi de dahil 5 oyuncuya baskı yapmıyor. İlk 20-25 dakika için anlaşılabilir bir tarafı var, Kadıköy'de çok etkili bir taraftar var bugün. Çok gürültülü bir ambiyans. Rakip yarı alanda kaptırdığı topları çabuk kazandı Fenerbahçe. Tisserand'ı çok beğendim. Zajc baskıda çok etkiliydi. Yeteri kadar üretkenlik yok, çok net pozisyonlar yoktu. Bu kadar büyük baskıya, Alanyaspor'un bu kadar çıkmamasına Fenerbahçe'nin daha üretken olmasını beklerdik.



VOLKAN DEMİREL



Rakip kalede iyi baskı yapıyorlar, ama yaratıcılık anlamında bir pozisyon göremedik. Fenerbahçe'de ikinci devre değişiklikler bekliyorum ileri uçta. Yaratıcılık çok eksik. Zaman geçtikçe skor Alanya'nın lehine işliyor. Fenerbahçe'nin ikinci yarının başında da bir gol bulması lazım.



TUGAY KERİMOĞLU



Baskılı, diri ve rakibi hataya zorlayan bir Fenerbahçe'de vardı. Valencia - Pelkas değişikliği olabilir. Oyun onu istiyor.



FEYYAZ UÇAR



Alanyaspor'un bu kadar etkisiz olmasını beklemiyorduk. Girdikleri pozisyon yok, şutları yok. İkinci yarı hücum edeceklerdir ama Fenerbahçe baskılı oynuyor. Şu anda sadece kaleyi savunuyorlar.



ERMAN TOROĞLU



Alanyaspor 45 dakika çıkamadı. Fenerbahçe sahayı iyi parselledi. Alanya yarı sahasında ve Fenerbahçe'nin sahasının ilk 10 metresinde oynandı oyun. Fenerbahçe'nin biraz daha çizgiye inmesi lazım, şut atması lazım. Verkaç yapması lazım. Fenerbahçe bunları yapmıyor. Pelkas biraz paslanmış. Normalde Pelkas bu değil. Oynamaya oynamaya paslanmış. Ferdi ve Pelkas'ın biraz daha ceza sahasına girmeleri lazım. Bunlar tehlikeli adamlar. Alanyaspor 60'tan sonra Fenerbahçe yorulur falan diye düşünebilir ama Fenerbahçe yorulmadı. Alanyaspor yoruldu, topun peşinden onlar koştu, Fenerbahçe koşmadı. 0-0 devam ederse 70'e kadar bu sefer rakip ceza sahasına yıkmaya gidecekler oyunu. Alanyaspor çıkamadı hiç. Çıkamayan oyunda Mesut olur. Araya top atar, pas atar. Tek kale maç oluyor. Berke çok gereksiz hata yaptı. Neden çıkıyorsun? Gerek yoktu buna. Genç bir çocuk ama Fenerbahçe kalesini korumak kolay değildir. Halil hakem iyi idare etti. Halil Umut Meler çok rahat bırakırım diyen bir hakem o yüzden rahat maç yönetiyor. Bu maç golsüz bitmez gibi geliyor. Nereye kadar götüreceksin böyle? Gol olacak bu maçta





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