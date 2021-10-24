Fenerbahçe Alanyaspor izle canlı, FB Alanyaspor maçı yayını

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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'in 10. haftasında sahasında

ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe - Alanyaspor maçında

görev yapacak. AVAR olarak ise Bahattin Duran görev alacak.

Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla haftaya 3. sırada giriyor.



FENERBAHÇE KADIKÖY'DE YENİLMEDİ



Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇININ 10 İSTATİSTİĞİ



Alanyaspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının birini kazanan Fenerbahçe (2B 2M), daha önceki beş karşılaşmada dört galibiyet almıştı (1B). Alanyaspor'un Süper Lig'de dış saha galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu iki rakibinden biri Fenerbahçe (2B 3M; diğeri Beşiktaş). Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde üst üste iki lig yenilgisi almadı (43 maç). Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor (3G 2B), tek mağlubiyetini Hatayspor'a 5-0 mağlup olarak aldı ancak puan aldığı beş karşılaşmada toplam iki gol yedi. Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Fenerbahçe (1B 1M), bu süreçteki 5 puan kaybını da Sivasspor'a karşı yaşadı (Mayıs 2021'de 1-2 & Eylül 2021'de 1-1). İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki 14 ziyaretinden aynı sayıda galibiyet çıkarabilmişti (3B 9M). İlk 11 çıktığı son 13 Süper Lig maçında 14 golde pay sahibi olan Enner Valencia (8 gol & 6 asist), Kasım 2014'ten (West Ham United formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç karşılaşmada tabelayı değiştirmek istiyor. Süper Lig'de görev yaptığı son dört maçta da en az bir golde pay sahibi olan Diego Rossi (2 gol & 3 asist), 2014/15'ten bu yana 5+ maçlık seri yakalayan dördüncü Fenerbahçe oyuncusu olmak istiyor (Max Kruse, Roberto Soldado ve Giuliano'nun ardından). Süper Lig'de görev yaptığı son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Efecan Karaca (2 gol & 2 asist), daha önceki 29 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olmuştu (2 gol & 2 asist). Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'den (4) daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Trabzonspor (5). Akdeniz ekibini çalıştırdığı altı lig maçını da kaybetmeyen Korkmaz (4G 2B), teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.





FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak.

Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım, Ferdi, Crespo, Gustavo, Rossi, Valencia, Serdar Dursun.