Fenerbahçe Alanyaspor CANLI İZLE, Şifresiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe vs Alanyaspor



Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki galibiyet oranı kademeli olarak 1.90'dan 1.70'e kadar geriledi 🪂



— Sporx (@sporx) January 7, 2021

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor.

Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi. G

eçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.





Fenerbahçe, rakibi Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de 3 maçtır mağlup edemiyor.

Söz konusu karşılaşmalarda Antalya ekibinin 2 galibiyeti bulunurken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



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