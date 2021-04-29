Fenerbahçe, Alanya'da 10 kişi kaldı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.



Sarı - lacivertlilerin sağ beki Gökhan Gönül, karşılaşmanın 41. dakikasında direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.



Alanyaspor atağında savunma arkasına sarkan rakibini müdahalesiyle düşüren Gökhan, Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. VAR'dan kontrol edilen pozisyonun ofsayt olmadığı ve kartın geçerli olduğu belirtildi.



Gökhan Gönül, Süper Lig'de Ocak 2013'te oynanan Elazığspor maçından bu yana ilk kırmızı kartını Alanyaspor karşısında görmüş oldu.



Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın ise kırmızı kart sonrası attığı tweette, "Gökhan Gönül gibi tecrübeli bir oyuncunun böyle bir müdahale yapması aklım almıyor." ifadelerini kullandı.



