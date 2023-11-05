Fenerbahçe, Alanya Belediyespor'a set vermedi!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, Brand Group Alanya Belediyespor'u ağırladı.



25-23, 25-18, 25-20 setler sonunda maçtan 3-0 galip ayrılan Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaptı ve zirvedeki yerini korudu



Bu sonuçla yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, rakibine de ilk yenilgisini aldırdı.



AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak. Brand Group Alanya Belediyespor ise Spor Toto'yu ağırlayacak.



