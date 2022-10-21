Fenerbahçe Alagöz, yeni transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna takviyelerde bulunmaya devam ediyor.



Son olarak sarı-lacivertli ekip, Sırp forvet Ivana Raca ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, Sırbistan Milli Takımı oyuncusu, uzun forvet Ivana Raca (1.88-1999) ile 2022-23 sezonun sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Raca, Fenerbahçe Alagöz Holding'in bu sezon oynayacağı EuroLeague Women maçlarında takımımızın başarısı için mücadele edecek.



Ivana Raca'ya 'Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldin' diyor, Çubuklu forma altında başarılar diliyoruz.



Ivana Raca kimdir?



Ivana Raca, 10 Eylül 1999'da dünyaya geldi. Basketbola 2009 yılında AEL'de başladı. 2010-2012 yılları arasında AEL ve Proteas da Not AEL Limassol formaları giydi.



2012-2015 yılları arasında PAOK forması terletti. 2015-2017 yılları arasında formasını giydiği Proteas Vulas takımı ile gerçekleşmesi güç bir başarıya imza atarak quadruple-double yaptı. (22 sayı, 21 ribaund, 11 asist ve 10 top çalma)



Yunanistan'da oynadığı yıllarda 18 yaş altı kategorisinde tüm ulusal turnuvalarda şampiyonluk yaşadı.



2017 yılında Wake Forrest Üniversitesi basketbol takımı ile parkeye çıkmaya başladı. Aynı yıl Sırbistan U18 Milli Takımı ile FIBA U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı. 2018 yılında Sırbistan Milli Takımı ile FIBA U20



Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.



2021 WNBA Draftlarında 3 turda Los Angeles Sparks tarafından seçildi.



Raca son olarak 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı formasıyla mücadele etti."





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