Fenerbahçe Alagöz Holding ve Nesibe Aydın çeyrek finalde karşı karşıya!

ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Nesibe Aydın, 13.00'te karşı karşıya gelecek

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Alagöz Holding ve Nesibe Aydın çeyrek finalde karşı karşıya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2024 10:52
Son güncelleme 02 Ocak 2024 10:54
ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Nesibe Aydın karşılaşıyor.

2 Ocak Salı günü saat 13.00'da Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.

Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery