Fenerbahçe Alagöz Holding, Sopron Basket'e konuk olacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında 17 Mart Cuma günü Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Alagöz Holding, Sopron Basket'e konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 16:49
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında 17 Mart Cuma günü Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Fenerbahçe Alagöz Holding 82-62 kazanmıştı.

Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayı da kazanırsa Dörtlü Final'e yükselecek. Seride gerekmesi halinde üçüncü ve son maç, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery