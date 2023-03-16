Fenerbahçe Alagöz Holding, Sopron Basket'e konuk olacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında 17 Mart Cuma günü Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Fenerbahçe Alagöz Holding 82-62 kazanmıştı.
Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayı da kazanırsa Dörtlü Final'e yükselecek. Seride gerekmesi halinde üçüncü ve son maç, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Fenerbahçe Alagöz Holding 82-62 kazanmıştı.
Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayı da kazanırsa Dörtlü Final'e yükselecek. Seride gerekmesi halinde üçüncü ve son maç, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
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