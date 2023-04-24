Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, 25 Nisan Salı günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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24 Nisan 2023 13:53
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, 25 Nisan Salı günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenerek 2-0 öne geçen Fenerbahçe Alagöz Holding, yarınki maçtan da üstün ayrılması durumunda final serisini 3-0'a taşıyacak ve şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması halinde ayrıca FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürecek.

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