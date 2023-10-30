Fenerbahçe Alagöz Holding, Polonya deplasmanında

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında 31 Ekim Salı günü Polonya temsilcisi Polski Cukier AZS UMCS'ye konuk olacak.
Mosir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı. Polonya ekibi ise 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Mosir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı. Polonya ekibi ise 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.