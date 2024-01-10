Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelecek.
İtalya'nın Vicenza şehrindeki Palazzetto Livio Romare Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan ve birinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, 19 puanla ilk sırada yer alıyor.
Beretta Famila Schio ise 6 galibiyet ve 4 beraberlikle grupta 4. sırada bulunuyor.
İtalya'nın Vicenza şehrindeki Palazzetto Livio Romare Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan ve birinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, 19 puanla ilk sırada yer alıyor.
Beretta Famila Schio ise 6 galibiyet ve 4 beraberlikle grupta 4. sırada bulunuyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU