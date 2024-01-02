Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 96-57 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'e yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finalde
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02 Ocak 2024 15:30
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 96-57 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, adını Balıkesir'in ev sahipliğinde 4-5 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'e yazdırdı.
 Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen

Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 11, McBride, Alperi Onar 16, Meesseman 11, Howard 23, Tilbe Şenyürek 14, Sevgi Uzun 9, İdil Saçalır 8, Ayşe Yılmaz 4, Duygu Özen, Sudenur Akarpa, Selin Rachel Gül

Nesibe Aydın: Thomas 13, Pelin Derya Bilgiç, Gamze Takmaz, Coates 7, Cannon 16, Zec 7, İlayda Güner 7, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Feride Şevval Akalan 3, Elif Çayır 2

1. Periyot: 24-12

Devre: 46-31

3. Periyot: 78-43

 




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