Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Valencia

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 13. hafta maçında, 22 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Valencia ekibini konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Valencia
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21 Şubat 2023 16:07
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 13. hafta maçında, 22 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Valencia ekibiyle karşılaşacak.

Ataşehir Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Grupta 10 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderlik koltuğunda yer alıyor.

İspanya temsilcisi ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada bulunuyor.

İlk maçta sarı-lacivertliler, Valencia'yı deplasmanda 72-66 yenmişti.

 

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