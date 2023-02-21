Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 13. hafta maçında, 22 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Valencia ekibiyle karşılaşacak.
Ataşehir Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Grupta 10 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderlik koltuğunda yer alıyor.
İspanya temsilcisi ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada bulunuyor.
İlk maçta sarı-lacivertliler, Valencia'yı deplasmanda 72-66 yenmişti.
Ataşehir Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Grupta 10 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderlik koltuğunda yer alıyor.
İspanya temsilcisi ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada bulunuyor.
İlk maçta sarı-lacivertliler, Valencia'yı deplasmanda 72-66 yenmişti.
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