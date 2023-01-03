Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Polkowice

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 8. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü Polonya'nın Polkowice takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Polkowice
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03 Ocak 2023 16:52
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 8. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü Polonya'nın Polkowice takımını konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Yaptığı 7 maçın 5'ini kazanan sarı-lacivertliler, A Grubu'nda ikinci sırada bulunuyor. Grupta üst üste 5 maçını da kazanan Fenerbahçe, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Polkowice ise İstanbul'a 6 galibiyetle lider olarak gelecek.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Polonya temsilcisi 73-46 kazanmıştı. Sarı-lacivertlilerin ikili averajda üstünlük kurabilmesi için yarın en az 28 sayılık farkla maçı kazanması gerekiyor.

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