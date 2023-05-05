Fenerbahçe Alagöz Holding'in idari kadrosu basınla buluştu

Sezonu hem Avrupa şampiyonu hem de ING KBSL Nilay Aydoğan Sezonu şampiyonluğuna ulaşarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding'in idari kadrosu, basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.



Organizasyona Fenerbahçe Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş ile genel menajer Arzu Özyiğit katıldı.



Organizasyonu Fenerbahçe Televizyonu'na değerlendiren Fenerbahçe Alagöz Holding Genel Menajeri, "Çok güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hem sezon içerisinde hem de sezon sonrasında başarılarımızı kutlamak için bugün burada bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman destek oluyorlar. Böyle büyük bir başarı sonrasında yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Böyle özel günlerde bir araya gelerek bu buluşmaları anlamlı kılacağız" ifadelerini kullandı.





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