Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'da!

Kadınlar EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Perfumerias Avenida'yı 73-67 yendi ve seriyi kazanarak Final Four'a kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'da!
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29 Şubat 2024 00:24
Son güncelleme 29 Şubat 2024 01:35
FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ikinci maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, seriyi 2-0 kazanarak Final-Four'a yükseldi.

İstanbul'da oynadığı serideki ilk müsabakadan 98-91 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, ikinci maçta Perfumerias Avenida'ya konuk oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan İspanya ekibi, ilk periyodu 19-15 önde tamamlarken, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti.

İkinci devrede toparlanan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyrekte kaydettiği 22 sayıya karşın rakibine sadece 6 sayı şansı tanıdı ve son periyoda 52-42 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, sahadan 73-67 galip ayrıldı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe'de Yvonne Anderson 15, Napheesa Collier 14, Nikolina Milic 14, Kayla McBride 12, Alperi Onar 9 ve Marieme Badiane 9 sayı kaydetti.

Perfumerias Avenida'da forma giyen milli oyuncu Olcay Çakır Turgut ise 2 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, geçen sezon ilk şampiyonluğuna ulaştığı FIBA Kadınlar EuroLeague'de adını üst üste dördüncü kez son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

 
 
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