Fenerbahçe Alagöz Holding'den Çankaya Üniversitesi'ne 60 sayı fark

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda 117-57 mağlup etti ve ligde 27'de 27 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding'den Çankaya Üniversitesi'ne 60 sayı fark
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09 Mart 2024 16:22
Son güncelleme 09 Mart 2024 16:39
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda 117-57 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte ligde 27'de 27 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Salon: Ankara

Hakemler: Burak Yılmaz, Metin Erol, Umut Memiş

Çankaya Üniversitesi: Walker 18, Fontaine 12, McCarty 17, Melike Yalçınkaya 6, Gizem Tüzün 2, Gülse Uğur 2, Melike Tuğba Oral

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 9, Laksa 13, Badiane 14, Anderson 13, Howard 29, Sevgi Uzun 13, Duygu Özen, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 23

1. Periyot: 20-32

Devre: 31-64

3. Periyot: 46-88

 

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