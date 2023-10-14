Fenerbahçe Alagöz, Botaş'ı rahat geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda BOTAŞ'ı 93-61 mağlup etti.
Fenerbahçe Alagöz Holding 6. maçını da kazanırken, BOTAŞ 5. karşılaşmasında 3. yenilgisini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Aktaş, Gündoğan Ali Balaban
BOTAŞ: Weaver 21, Manolya Kurtulmuş 8, Buket Ünal 5, Saliha Mandıracı Reimer 11, Işık Su Güven 2, Hatice Pelin Gülçelik 6, Nisa Yalçın, Deniz Üstün 2, Holmes 2, Ronahi Zilan Kıran, Nihal Güngör Yıldırım 4
Fenerbahçe Alagöz Holding: Şerife Alperi Onar 12, Mc Bride 25, Sevgi Uzun 15, Meesseman 20, Tilbe Şenyürek 4, Duygu Özen 2, Anderson 6, Merve Aydın 3, Laksa 6
1. Periyot: 14-25
Devre: 32-42
3. Periyot: 44-75
Beş faulle oyundan çıkan: 34.32 Laksa (Fenerbahçe Alagöz Holding)
Fenerbahçe Alagöz Holding 6. maçını da kazanırken, BOTAŞ 5. karşılaşmasında 3. yenilgisini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Aktaş, Gündoğan Ali Balaban
BOTAŞ: Weaver 21, Manolya Kurtulmuş 8, Buket Ünal 5, Saliha Mandıracı Reimer 11, Işık Su Güven 2, Hatice Pelin Gülçelik 6, Nisa Yalçın, Deniz Üstün 2, Holmes 2, Ronahi Zilan Kıran, Nihal Güngör Yıldırım 4
Fenerbahçe Alagöz Holding: Şerife Alperi Onar 12, Mc Bride 25, Sevgi Uzun 15, Meesseman 20, Tilbe Şenyürek 4, Duygu Özen 2, Anderson 6, Merve Aydın 3, Laksa 6
1. Periyot: 14-25
Devre: 32-42
3. Periyot: 44-75
Beş faulle oyundan çıkan: 34.32 Laksa (Fenerbahçe Alagöz Holding)