Fenerbahçe Alagöz, Avrupa'da ilk galibiyetini arıyor

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'in 3. haftasında evinde Olympiakos ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz, Avrupa'da ilk galibiyetini arıyor
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08 Kasım 2022 15:25
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 9 Kasım Çarşamba günü Yunanistan ekibi Olympiakos SFP'yi ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Polonya'nın BC Polkowice ekibine 73-46 yenilen Fenerbahçe Alagöz Holding, 2. maçında ise Macaristan'ın Atomeromu KSC takımına 2 kez uzayan karşılaşmada yine deplasmanda 103-101 kaybetmişti.

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