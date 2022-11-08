Fenerbahçe Alagöz, Avrupa'da ilk galibiyetini arıyor

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 9 Kasım Çarşamba günü Yunanistan ekibi Olympiakos SFP'yi ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Polonya'nın BC Polkowice ekibine 73-46 yenilen Fenerbahçe Alagöz Holding, 2. maçında ise Macaristan'ın Atomeromu KSC takımına 2 kez uzayan karşılaşmada yine deplasmanda 103-101 kaybetmişti.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Polonya'nın BC Polkowice ekibine 73-46 yenilen Fenerbahçe Alagöz Holding, 2. maçında ise Macaristan'ın Atomeromu KSC takımına 2 kez uzayan karşılaşmada yine deplasmanda 103-101 kaybetmişti.
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