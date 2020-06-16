Fenerbahçe aktivasyon idmanı yaptı

Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'la oynayacağı yarı final rövanş maçının sabahında sahada aktivasyon idmanı yaptı.

Haber; AA
Fenerbahçe aktivasyon idmanı yaptı
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16 Haziran 2020 15:17
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 16 Haziran Salı günü 20:45'te Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe sahada aktivasyon idmanı yaptı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. 

Sarı-lacivertli oyuncular antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.



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