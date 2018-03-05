Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor MAÇI ÖZETİ (beİN Sports)

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'in 24. haftasında, taraftarı önündeile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de büyük heyecana sahne olan karşılaşmada'yi 3-2 mağlup etti.'un gollerini 14. dakikada, 35. dakikada, 59. dakikadakaydetti.'nin gollerini ise 57. dakikada, 67. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe 44 puanda kalırken, Teleset Mobilya Akhisarspor'un puanı 33 oldu.Fenerbahçe, ligde gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Teleset Mobilya Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk etti.Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 6 değişiklik yaptı. Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oynayan ve kırmızı kart gören Volkan Demirel ile Alper Potuk kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı, Aatıf Chahechouhe, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano ve Jose Fernandao ilk 11'de sahaya çıktı.Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı. Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.Fenerbahçe, sahasında rakibi karşısında oyuna daha baskılı başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip daha fazla topla oynamasınra rağmen maçtaki ilk golü Teleset Mobilya Akhisarspor buldu. Konuk ekip mücadelenin 14. dakikasında sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Akhisarspor'da serbest vuruş için topun başına Ömer Bayram geçti. Ömer, ceza sahası ortasını açtı. Ömer'in ortasında Serginho Fenerbahçe savunmasının arasında yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında 14. dakikada 1-0 öne geçti.Baskısını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali sol kanatta topla buluştu. Hasan Ali önündeki boşluğu hızlı geçti ve ceza sahasına girmek isterken Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü belirledi. Miguel Lopes bu pozisyonda bir de sarı kart gördü. 25. dakikada duran topu kullanmak için topun başına Valbuena geçti. Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekip kornere gitti. Korner sonrasında ceza sahasının dışında Dirar topla buluştu. Dirar'ın sert şutunda top direğin üstünden auta gitti.Kontrataklarla etkili olmaya çalışan Akhisarspor sol kanattan Muğdat ile etkili geldi. Muğdat rakbiini geçtikten sonra ceza sahasına doğru ilerledi. Ceza sahasına giren Muğdat aut çizgisine indikten sonra topu ceza sahasının ortasında doğru yerden çevirdi. Ceza sahasında müsait pozisyonda Yevhen Seleznyov yerden vuruşunu yaptı. Kameni'nin ayakla müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 35. dakikada Yevhen Seleznyov'un bu golüyle Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında skoru 2-0'a getirdi.2-0'dan sonra Akhisarspor'un direnci artarken, Fenerbahçe'nin de baskısı biraz olsun azaldı. Sarı-lacivertli ekip ilk yarının sonlarına doğru bir fırsat yakaladı. Sağ kanattan Valbuena'nın serbest vuruşta ceza sahasına havalandırdığı topu arka taraftar Roman Neustadter kontrol etti. Altıpasa yakın hafif sol çapraz noktada Roman Neustadter kaleye şutunu gönderdi ancak top auta gitti.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe karşısında Teleset Mobilya Akhisarspor 2-0 önde kapattı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-lacivertli ekipte Isla çıkarken oyuna Aatıf girdi.Fenerbahçe savunmadan uzun topla çıktı. Orta sahada Mustafa Yumlu topu kontrol etmek istedi ancak Mustafa topu biraz açtı. Aatıf araya girerken, Mustafa Yumlu Aatıf'ı müdahalesiyle yere düşürdü. Hakem bu pozisyonda faulü belirlerken Mustafa'ya da bir sarı kart gösterdi.Gol arayan Fenerbahçe sol kanattan hücuma çıktı. Sol kanatta Hasan Ali topla buluştuktan sonra ceza sahasına doğru topu havalandırdı. Nabil Dirar kafa vuruşuyla topu altıpas üzerine doğru çevirdi. Altıpas üzerinde Brezilyalı oyuncu Giuliano, yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. 57. dakikada Fenerbahçe Giuliano'nun bu golüyle Akhisarspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.Santranın ardından Akhsiarspor kısa bir süre sonra sağ kanattan hücuma çıktı. Eray Ataseven sağ çizgide rakibini geçtikten sonra aut çizgisine inip ceza sahasına doğru ortasını açtı. Ceza sahası içinde Daniel Larsson yaptığı etkili kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. Akhsiarspor 59. dakikada bu golle Fenerbahçe karşısında farkı yeniden 2'ye çıkardı.Fenerbahçe, 64. dakikada Fernandao ile girdiği gol pozisyonundan yararlanamadı. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu. Ceza sahası içinde yerde kalan Fernandao, penaltı beklerken maçın hakemi Arda Kardeşler devam kararı verdi.Farkı azaltmak için rakip sahada pozisyon arayan ev sahibi ekip 67. dakikada aradığı golü de buldu. Sol kanattan taç atışı ile Fenerbahçe oyuna başladı. Ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım topla buluştu. Hasan Ali Kaldırım, penaltı noktası yakınındaki Aatif'a pasını çıkardı. Aatif topu kontrol ettikten sonra yerden vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. Sarı-lacivertli ekip rakibi karşısında bu golle skoru 3-2'ye getirdi.Aykut Kocaman, golün ardından bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Sarı-lacivertli ekipte Valbuena kenara gelirken oyuna Soldado girdi.Mücadelenin 73. dakikasında Akhisarspor'da da bir oyuncu değişikliği yaşandı. Konuk ekipte Eray kenara gelirken oyuna Danny dahil oldu.Mücadelenin 79. dakikasında Fenerbahçe'nin bir golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Ceza sahasına havalandırılan topu Fenerbahçeli oyuncu kafa vuruşu ile altıpasa doğru gönderdi. Soldado gelen topu ağlara gönderdi ancak hakem ilk poizyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Konuk ekipte 84. dakikada Seleznyov yerine oyuna Paulo Henrique dahil oldu. 90+3. dakikada Fenerbahçe çok önemli bir fırsat yakaladı. Ceza sahasının sağında kaleci ile karşı karşıya kalan Soldado, topu kale önüne çevirdi. Kimse topa dokunamazken savunma topu kornere gönderdi. Korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.Mücadelenin kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.14. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Serginho, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.17. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Muğdat Çelik, topu penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Seleznov'a çıkardı. Ukraynalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kameni'nin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.38. dakikada Giuliano ile verkaça giren Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak Lukac'tan döndü. Pozisyonun devamında Teleset Mobilya Akhisarspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.45+1. dakikada Muğdat Çelik'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Kameni sağına gelen topu kornere çeldi.Mücadelenin ilk yarısı Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.49. dakikada Dirar'ın sağdan ortasında ön direkte altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Giuliano, kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.57. dakikada Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında arka direkteki Dirar'ın indirdiği topu Giuliano altıpas gerisinde kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2.59. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, 3. golü buldu. Sağ kanatta buluştuğu topla Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrılan Eray Ataseven'in ortasında altıpasa hareketlenen Larsson, uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.67. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı bir kez daha 1'e indirdi. Giuliano'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, topu uygun durumdaki Chahechouhe'ya çıkardı. Faslı futbolcu, ceza sahası ön çizgisinin hemen içinden yaptığı düzgün vuruşla, topu kaleci Lukac'ın solundan ağlara yolladı: 2-3.90+3. dakikada Giuliano'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun içeri çevirdiği topa altıpasta uygun durumdaki Fernandao dokunamayınca, savunmadaki Dany topu kornere attı.Mücadele, konuk takım Teleset Mobilya Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.ÜlkerArda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan YemişkenKameni, Isla (Dk. 46 Chahechouhe), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 89 Mehmet Ekici), Valbuena (Dk. 69 Soldado), Giuliano, FernandaoLukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 73 Dany), Serginho, Sissoko, Larsson (Dk. 88 Onur Ayık), Muğdat Çelik, Seleznov (Dk. 85 Henrique)Dk. 14 Serginho, Dk. 35 Seleznov, Dk. 59 Larsson (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 57 Giuliano, Dk. 67 Chahechouhe (Fenerbahçe)Dk. 5 Sissoko, Dk. 25 Miguel Lopes, Dk. 57 Mustafa Yumlu, Dk. 62 Larsson, Dk. 71 Lukac (Teleset Mobilya Akhisarspor)