Fenerbahçe - Afyonspor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Afjet Afyonspor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Afyonspor: Muhtemel 11
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29 Aralık 2021 08:02
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Fenerbahçe - Afyonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak.

Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.

Eksikler

Fenerbahçe'de Altay, Mesut Özil, Jose Sosa, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha'nın çeşitli nedenlerle maç kadrosuna dahil edilmediği açıklandı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Crespo, Mert Hakan, Burak, İrfan Can, Pelkas, Serdar



Afjet Afyonspor
Anıl, Alper, Emre, Nazmi, Erdinç, Doğan, Doğukan, Erhan, Fatih, Celal, Cihan

Kupada son şampiyonluk 2013'te

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.


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