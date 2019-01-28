  •  
    G.Saray'dan bir sürpriz daha; Nijeryalı forvet!..
  •  
    Galatasaray'a transfer yanıtı; "Terim istedi..."
  •  
    Galatasaray için bugün gelecekti, İPTAL oldu!..
  •  
    'G.Saray onunla anlaştı, son tarih, saat, rakam'
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA

Fenerbahçe, Adebayor transferi için bir teklif daha yaptı!

Islam Slimani'yi kesin olarak gözden çıkartan Fenerbahçe, Adebayor transferi için Başakşehir'e bir teklif daha yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, Adebayor transferi için bir teklif daha yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 17:22
Diego Reyes'i Leganes'e göndermeye hazırlanan Fenerbahçe bir hamle de Islam Slimani ve Emmanuel Adebayor takası için yaptı. Slimani'yi kesin olarak gözden çıkartan ve bu süreç için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, Adebayor'un transferi için resmen masaya oturdu.

İki gün önce yapılan zirvede takas opsiyonunu devreye yatıran Fenerbahçe, Slimani'ye karşı Adebayor'u istedi ancak bu talep Başakşehir tarafından reddedildi. Adebayor'u "opsiyon" olarak listesinde tutmaya devam eden Fenerbahçe, transfer son günlerinde listesindeki 1 ve 2 numaralı hamlelerini gerçekleştiremezse Başakşehir ile Adebayor transferi için yeniden masaya oturulacak.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Adebayor transferi için Katar, Çin ve Arabistan'dan bazı transfer teklifleri aldıklarını, bu teklifleri de değerlendirme aşamasında olduklarını açıklamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için