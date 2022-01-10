Fenerbahçe - Adana Demirspor: Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Adana Demirspor: Muhtemel 11'ler
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10 Ocak 2022 01:32
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Ferdi, Kim, Szalai, Novak; Mert Hakan, Sosa, Zajc; İrfan, Mesut, Valencia.



Adana Demirspor: Muriqi; Svensson, Tayyib, Samet, Kaan; Stambouli, Belhanda; Castro, Yunus, Vargas; Assombalonga.



Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor.

Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Altay Bayındır, Mergim Berisha, Luiz Gustavo, Nazım Sangare ve Miguel Crespo kadroya alınmadı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 3 EKSİK

Koronavirüs testi pozitif çıkan Mario Balotelli ile birlikte sakatlığı bulunan Khadim Rassoul maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca, Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi forması giyen Simon Deli de mücadelede oynamayacak.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.

LİGDE 36. RANDEVU

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.


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