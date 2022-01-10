Fenerbahçe - Adana Demirspor maçındaki penaltı anı

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırladı.Karşılaşmanın 27. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Enner Valencia, Adana Demirsporlu Jonas Svensson'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı.Hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi ve Svensson'u sarı kartla cezalandırdı. Adana Demirsporlu futbolcuların itirazları eşliğinde VAR odasını dinleyen Meler'in kararı değişmedi ve sarı - lacivertliler penaltı kazandı.Topun başına gelen Enner Valencia, kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.Adana Demirspor'da koronavirüs nedeniyle maç kadrosunda yer alamayan Mario Balotelli, Instagram'dan yaptığı paylaşımda hakem Halil Umut Meler'in kararını eleştirdi. Balotelli paylaşımında, "Bu nasıl penaltı, biri bana anlatsın!" ifadelerini kullandı.