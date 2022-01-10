Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İZLE (bein sports izle linki)
Fenerbahçe Adana Demirspor beIN canlı maç linki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın linki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın izle, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı izle, Canlı bein Fenerbahçe Adana Demirspor izle, beIN Fenerbahçe Adana Demirspor canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Fenerbahçe Adana Demirspor maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.
ADANA DEMİRSPOR'DA 3 EKSİK
Koronavirüs testi pozitif çıkan Mario Balotelli ile birlikte sakatlığı bulunan Khadim Rassoul maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca, Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi forması giyen Simon Deli de mücadelede oynamayacak.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.
LİGDE 36. RANDEVU
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke; Osayi, Kim, Szalai, Novak; Mert Hakan, Sosa, Zajc; İrfan, Pelkas, Valencia.