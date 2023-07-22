Fenerbahçe Adama Traore'yi radarına aldı!

Fenerbahçe Transfer Haberleri Son Dakika: İspanyol basınında geçen haberlere göre Fenerbahçe, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren İspanyol sağ kanat oyuncusu Adama Traore ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Adama Traore'yi radarına aldı!
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22 Temmuz 2023 19:09
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 19:15
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe için bir iddia da İspanyol basınından geldi.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Adama Traore'yi istediği ve yönetime bu isteğini ilettiği belirtildi.

HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK

La Liga ve Serie A'dan da talipleri olan 27 yaşındaki futbolcuya henüz resmi bir teklif gelmediği kaydedildi. 

Güçlü fiziği ve hızıyla tanınan Adama Traore'nin beklenilenin çıkışı bir türlü yapamadığı ve artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı. 

ADAMA TRAORE KİMDİR?

İspanyol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Wolves ile 40 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Barcelona altyapısından yetişen Traore, 8 kez de İspanya Milli takımının formasını terletti.


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