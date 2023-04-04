Fenerbahçe: 'Adalet talep ediyoruz!'

Fenerbahçe Spor Kulübü, 8 yıl önce Rize deplasmanı dönüşü takım otobüsünün kurşunlanması hakkında bir açıklama yayımladı.



İşte sarı-lacivertli kulübün açıklaması;



"Bugün,

39 canımıza kast edi̇len günün üzeri̇nden geçen 8. Yıl.



Bugün,

Hukuka, adalete i̇nananların elleri̇ni̇n boş kaldığı 96. Ay.



Bugün,

Fenerbahçe'yi̇ öldürmek isteyenlerin özgürce yaşamaya devam etti̇ği̇ 2922. Gün.



Bugün,

Vicdanların sızladığı 70128. Saat.



Takım otobüsümüzün, onlarca canımızın silahlı saldırıya uğradığı 4 Nisan 2015 günü; bizim için Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş 3 temmuz 2011'i̇n, 12 mayıs



2012'ni̇n bi̇r diğer yüzü...



Ve bugün,

Milyonlarca Fenerbahçeli̇ adına bir kez daha tüm sorumlulara, Türkiye Cumhuri̇yeti̇ yargısına, değerli̇ yargı mensuplarına sesleniyoruz:



Hukukun sessi̇z,

Adaleti̇n çözümsüz,

Fai̇lleri̇n meçhul,

Suçluların cezasız kaldığı

Bi̇r saat, bi̇r gün, bi̇r ay ve bi̇r yıl daha yaşamak ı̇stemi̇yoruz,

Bunu kabul etmiyoruz!

Türk yargısı ve adaleti̇, bu karanlığın devam etmesine izin vermeyecek, inanıyoruz!



Adalet bekliyoruz!

Hukuk talep ediyoruz!

Yarınlara inanmak istiyoruz!



İMZA: Kuruluş tüzüğünde 'Kulübün takip ettiği amaç ve gaye, memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasına çalışmak ve vatan gençlerini vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere alıştırmaktır.' yazan,



Binlerce sporcusu, milyonlarca taraftarıyla Türk sporuna hizmet eden FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"





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