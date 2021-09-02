Fenerbahçe açıkladı; Dirar Kasımpaşa'da

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki oyuncusu Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya imza attı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe açıkladı; Dirar Kasımpaşa'da
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02 Eylül 2021 14:20
Fenerbahçe, Nabil Dirar ile yolların ayrıldığını ve oyuncunun Kasımpaşa'ya gittiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Nabil Dirar takımımızdan ayrıldı. Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe kariyerinde 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.


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