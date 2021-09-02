Fenerbahçe açıkladı; Dirar Kasımpaşa'da

Fenerbahçe'de 19 oyuncu veda etti.⚡



◉ Samatta

◉ Lemos

◉ Cisse

◉ Zanka

◉ Perotti

◉ Thiam

◉ Frey

◉ Ozan Tufan

◉ Ademi

◉ Dirar

◉ Sadık Çiftpınar

◉ Deniz Türüç

◉ Ömer Beyaz

◉ Oytun Özdoğan

◉ Harun Tekin

◉ Gökhan Gönül

◉ Barış Alıcı

◉ İsmail Yüksek

◉ Oğuz Güçtekin pic.twitter.com/N4jGUNt3UX



— Sporx (@sporx) September 2, 2021

Fenerbahçe, Nabil Dirar ile yolların ayrıldığını ve oyuncunun Kasımpaşa'ya gittiğini açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Nabil Dirar takımımızdan ayrıldı. Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.35 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe kariyerinde 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.