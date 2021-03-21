Fenerbahçe açıkladı: "1 oyuncu pozitif!"

Fenerbahçe, derbi maçı sonrasında 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe açıkladı: '1 oyuncu pozitif!'
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21 Mart 2021 22:00
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, maç kadrosunda bulunmayan bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır."



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