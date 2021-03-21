Fenerbahçe açıkladı: '1 oyuncu pozitif!'

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, maç kadrosunda bulunmayan bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır."



