Fenerbahçe, Aboubakar için nabız yokluyor!

Jorge Jesus'a coşkulu bir karşılama yapan ve imza töreni düzenleyen Fenerbahçe'de artık gözler yapılacak transferlere çevrildi.Sarı lacivertlilerin, savunmaya, orta sahaya ve en çok da forvete takviye yapacağı biliniyor. Forvet transferi için liste kabarık. Bunların içinde Zenit'le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Rus golcü Artem Dzyuba da var. AncakDzyuba değil, iki defa Beşiktaş'a gelen ve Süper Lig'de iz bırakanKamerunlu golcü için Suudi Arabistan basınında da birçok iddia gündeme geldi.Kritik karşılaşma öncesinde kulübe yakın kaynaklar Aboubakar'ın sakatlığının geçtiğini ve oynamaya hazır olduğunu yazmıştı. Ancak Aboubakar'ın maç kadrosunda olmaması ve ardından da Kamerun Millî Takımı'na çağrılması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Aboubakar'ın başka bir takımla anlaştığı ve bu yüzden kadroya alınmadığı iddia edildi.